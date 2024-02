NÖ: Frontal-Kollision mit einer Toten im Bezirk Zwettl

In der Nacht auf Dienstag hat es im Bezirk Zwettl (NÖ) einen Frontal-Zusammenstoß mit einer Toten gegeben.

Eine 46-jährige Pkw-Lenkerin ist in der Nacht auf Dienstag in Groß Gerungs bei der Kollision mit einem Lkw ums Leben gekommen. Die Einheimische war mit ihrem Wagen Polizeiangaben zufolge auf der B38 auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Kfz eines 52-Jährigen frontal kollidiert. Die Frau wurde von Feuerwehrmitgliedern aus dem Auto befreit, erlag aber an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen.