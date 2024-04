NÖ Corona-Fonds: Mehr als 5.000 Förderungen genehmigt

Von bislang rund 7.000 angebrachten Anträgen beim NÖ Corona-Fonds sind laut dem Land über 5.000 Förderungen zuerkannt worden.

Die endgültige Auszahlung der Mittel erfolge erst nach einer abschließenden Prüfung, um sicherzustellen, dass alle Voraussetzungen erfüllt seien und keine Mehrfachförderung erfolge, erklärte FPÖ-Landesrat Christoph Luisser am Donnerstag per Aussendung. Zuletzt sorgten genehmigte Anträge von Vereinen um Corona-Leugner Martin Rutter für Kritik.

Schritte vor "grundsätzlicher Förderzusage"

"Jedem Antragssteller steht es natürlich frei - wie bei diversen anderen Förderungen auch - so viele unterschiedliche Projekte einzureichen und so viele Anträge zu stellen, wie er will. Mehrfachförderungen über die festgesetzte Höchstgrenze hinaus sind laut Richtlinie ausgeschlossen. Das bedeutet, dass Anträge außerhalb der festgesetzten Obergrenzen natürlich dann nicht mehr zur Auszahlung gelangen", betonte Luisser. Pro Verein können den Richtlinien zufolge maximal drei Projekte eingereicht werden. Die Fördersumme beträgt jeweils maximal 5.000 Euro. Kritik wurde zuletzt u.a. laut, weil Rutter 19 Ableger des Vereins für Impfopfer in Niederösterreich gegründet haben soll. Mehrere Anträge wurden bisher genehmigt. Der Verein organisiert Info-Veranstaltungen für "Impfgeschädigte und Long-Covid-Geschädigte".