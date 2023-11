In einem Gebäude im niederösterreichischen Gumpoldskirchen ist es zu einem Brand gekommen.

NÖ: Brand in Gumpoldskirchen - eine Person ins Krankenhaus gebracht

In einem Mehrparteienhaus in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling/Niederösterreich) ist es am Donnerstag zu einem Brand gekommen.

Zahlreiche Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Vier Personen wurden vom Rettungsdienst betreut, eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando am Freitag in einer Aussendung. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Feuerwehren standen mit zehn Fahrzeugen und 60 Mitgliedern im Einsatz.

Betroffen war ein Gebäude mit Wohnungen und Geschäften. Die Feuerwehr wurde kurz vor 22.00 Uhr alarmiert. Der Brand in einem Wohnzimmer wurde rasch gelöscht. Erst nach der Belüftung der verrauchten Bereiche konnten die Personen ins Gebäude zurückkehren.