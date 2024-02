NÖ: 93-Jähriger nach Tötung von Frau nun ebenfalls verstorben

Jener 93-Jährige, der am Montag seine Lebensgefährtin in Niederösterreich erschossen haben soll, ist nun im Krankenhaus verstorben. Er hatte nach der Tötung der 84-Jährigen einen Suizidversuch unternommen und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Frau in NÖ getötet: Mann besaß Schusswaffe legal

Eine Bekannte des Paares hatte Montagfrüh die Polizei verständigt. Die Beamten fanden die 84-Jährige im Wohnhaus in Eschenau (Bezirk Lilienfeld) leblos auf. Der 93-jährige Partner wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und in Polizeigewahrsam genommen. Als Tatwaffe gilt eine sichergestellte Pistole, die der Pensionist legal besaß.