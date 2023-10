NÖ: 52-Jährige überlebte Rottweiler-Attacke nicht

Eine 52-jährige Frau ist mehr als zwei Monate nach einem Hundeangriff in Niederösterreich verstorben. Der Vorfall ereignete sich im Juli, als ein Rottweiler die Frau und ihre Enkelkinder attackierte.

Zwei Monate nach einem Hundeangriff in Wilfleinsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha in NÖ, ist eine 52-jährige Frau im Krankenhaus verstorben. Dies wurde am Mittwochnachmittag von Polizeisprecher Stefan Loidl bestätigt, der dabei auf einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung" verwies. Es wurde eine Obduktion angeordnet.