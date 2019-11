Nikolauszug des Samariterbundes feiert 20. Jubiläum

Der Nikolauszug des Sameriterbundes wird am 30. November zum 20. Mal seine Fahrt antreten. Rund 600 benachteiligte Kinder werden nach St. Pölten gebracht, wo buntes Programm auf sie wartet.

Am 30. November wird der Nikolauszug des Samariterbundes bereits zum 20. Mal unterwegs sein. Hunderte sozial benachteiligte Kinder dürfen sich auf ein Adventwochenende voller Weihnachtszauber und Spaß freuen. Heuer wird es für rund 600 Kinder nach St. Pölten gehen. Dort wartet umfangreiches Programm auf die Kinder.

Nikolauszug fährt von Wien nach St. Pölten

Um 11 Uhr wird am 30. November die feierliche Verabschiedung des Nikolauszugs am Westbahnhof, Gleis 9, stattfinden. Um 12.08 Uhr wird der Sonderzug in St. Pölten eintreffen.