Niki Lauda erholt sich über Weihnachten auf Ibiza

Niki Lauda blickt nach seiner Lungentransplantation wieder positiv in die Zukunft. Der 69-Jährige erholt sich über Weihnachten mit seiner Familie auf Ibiza.

Lauda hatte sich dem Eingriff am Wiener AKH Anfang August nach einer schweren Erkrankung unterziehen müssen. Ende Oktober wurde er aus dem Spital entlassen, für die folgende Reha wechselte er in die nahegelegene Wiener Privatklinik. Nun erholt er sich mit seiner Frau Birgit und den Zwillingen Max und Mia auf der wärmeren Mittelmeerinsel.

In der kommenden Saison will der Aufsichtsratsvorsitzende des Mercedes-Formel-1-Teams an die Rennstrecke zurückkehren. “Die Lunge funktioniert einwandfrei, das ist das Wichtigste”, erklärte Lauda in “Österreich. “Ich muss jetzt nur mehr zu Kräften kommen.” Nach den fünf Monaten im Bett seien “die Muskeln nicht mehr da”.