Nightjet fährt ab Dezember von Wien nach Paris

Ab dem 13. Dezember fährt der Nightjet dreimal wöchentlich von Wien nach Paris mit Zwischenstopp in München. Tickets sind ab sofort buchbar.

Die Verbindung wird gemeinschaftlich von den ÖBB mit der Deutschen Bahn (DB) und der französischen SNCF angeboten. Abfahrt in Wien ist um 19.40 Uhr, Ankunft in Paris am nächsten Tag um 9.42 Uhr.