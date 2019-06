Niemetz-Schwedenbomben feierten Jubiläum

Vor sechs Jahren wurde das österreichische Traditionsunternehmen Niements-Schwedenbomben vor dem Aus gerettet. Am Standort Wiener Neudorf fand anlässlich dazu eine Jubiläumsfeier statt.

Niemetz-Schwedenbomben schenkt Blutspendern süßes "Danke"

Gute Stimmung bei Jubiläumsfeier in Wiener Neudorf

Am 14. Juni wurde das 6. Jubiläum der Rettung der Niemetz Schwedenbomben in Wiener Neudorf gefeiert. „Bereits zum sechsten Mal jährt sich der Jahrestag der Rettung und auch dieses Jahr wollen wir uns wieder bei unseren treuen Wegbegleitern bedanken. Unser Dank gilt unseren damaligen Rettern, aber auch unseren Anhängern und unseren Mitarbeitern, die uns in den letzten Jahren so hervorragend unterstützt haben“, so Mag. Gerhard Schaller, Geschäftsführer Niemetz Schwedenbomben.