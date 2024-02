Niederösterreicher knackte Lotto-Doppeljackpot

Ein Spieler aus dem nordöstlichen Niederösterreich hat den Lotto-Doppeljackpot am Mittwoch geknackt.

Lotto-Doppeljackpot brachte sechsten Millionengewinn im Februar

Der Gewinn wurde durch einen Quicktipp erzielt, bei dem der Computer die erfolgreiche Kombination im vierten von zehn Tipps ausgewählt hatte. Dies war bereits der neunte Sechser in diesem Jahr, bei dem es um mehrere Millionen ging, und der sechste allein im Februar. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es insgesamt vier Gewinner, die jeweils rund 30.000 Euro gewannen. Zwei der Gewinne wurden durch den Kauf eines Normalscheins in der Steiermark erzielt, einer in Wien und der vierte Gewinn wurde durch einen Quicktipp in Tirol erzielt.