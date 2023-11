Niederösterreicher knackte Lotto-Doppeljackpot

Ein Glücksspieler oder eine Glücksspielerin aus dem Industrieviertel in Niederösterreich hat den Doppeljackpot im Lotto geknackt. Auch bei der Joker-Ziehung gab es einen Solo-Gewinner.

Erfolgreiche Lotto-Ziehung für Spieler aus Niederösterreich

Niederösterreich war auch beim Fünfer mit Zusatzzahl erfolgreich vertreten. Drei der vier Gewinne in Höhe von jeweils über 27.000 Euro wurden in Österreichs größtem Bundesland erzielt, während einer in die Steiermark ging. Alle vier Gewinne wurden mit Normalscheinen erzielt.