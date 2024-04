Niederösterreich: Totes Paar im Bezirk St. Pölten entdeckt

In Niederösterreich soll ein 61-Jähriger seine 60-jährige Lebensgefährtin mit einer Faustfeuerwaffe erschossen und sich danach selbst gerichtet haben.

In einem Haus in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten) wurden am Montagnachmittag zwei Tote entdeckt. Laut der Polizei vom Dienstag hatten beide Personen Schusswunden.