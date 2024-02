Niederösterreich: Polizei warnt vor falschen Polizisten

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat am Montag eine klare Warnung vor betrügerischen "Kollegen" herausgegeben.

In verschiedenen Landesvierteln sind zahlreiche Anrufe mit bekannten Betrugsmethoden eingegangen. Die Betrüger geben vor, es seien Einbruchsdiebstähle in der Nähe der Wohnorte passiert und fordern die Übergabe von Wertgegenständen oder das Hinterlegen von Kautionen für angeblich in Verkehrsunfälle verwickelte Familienmitglieder.