Niederösterreich: Einbrecher von Pensionistin überrascht

Eine 87-jährige Frau hat am Donnerstagabend in ihrem Heim in Maria Anzbach im Bezirk St. Pölten-Land zwei Einbrechern überrascht.

Die beiden Einbrecher drängten die Pensionistin zu Boden und flüchteten mit ihrer Handtasche. Durch den Sturz erlitt die Frau Verletzungen, konnte jedoch selbstständig die Rettungskräfte und die Polizei alarmieren. Anschließend wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert.

Polizei fahndet nach zwei Einbrechern in Niederösterreich

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen blieben diese bislang erfolglos. Die Polizei ersuchte am Freitag in einer Mitteilung um sachdienliche Hinweise. Die Täter werden als zwei dunkel gekleidete Männer beschrieben, die sehr gut Deutsch sprechen und vermutlich nicht aus Österreich stammen, so die Polizei. Informationen zu dem Einbruch, der sich am Donnerstag um 17.00 Uhr in einem Einfamilienhaus in der ländlichen Gemeinde ereignete, nimmt die Polizeiinspektion Neulengbach (Tel.: 059133- 3168) entgegen.