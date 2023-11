Niederösterreich: 34-Jähriger bei Unfall mit Kastenwagen ums Leben gekommen

In Niederösterreich kam es zu einem tödlichen Unfall.

In Niederösterreich kam es zu einem tödlichen Unfall. ©APA/JAKOB GRUBER (Symbolbild)

In Niederösterreich kam es zu einem tödlichen Unfall. ©APA/JAKOB GRUBER (Symbolbild)

Am Mittwoch kam es in Kirchberg am Wagram im Bezirk Tulln zu einem tödlichen Unfall.

Ein 34-jähriger Einheimischer war mit einem Kastenwagen von der L14 abgekommen. Der Fahrer geriet zunächst ins Straßenbankett und verlor dann die Kontrolle über das Fahrzeug, woraufhin es umkippte und über eine Böschung stürzte. Der Vorfall wurde von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag berichtet.

49-Jähriger in Niederösterreich über Böschung gestürzt

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Mittwochabend in Zelking-Matzleinsdorf im Bezirk Melk. Dort kam ein 49-jähriger Autofahrer von der B215 ab und das Fahrzeug rollte ebenfalls eine Böschung hinab. Passanten halfen dem schwer verletzten Fahrer, der anschließend mit einem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen wurde.