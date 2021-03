Niederösterreichs Teststraßen setzen künftig auch auf Nasenbohrtests

Materialumstellung in den rund 350 Corona-Teststraßen in NÖ: Die bisher verwendeten Antigen-Schnelltests sollen sukzessive mit den sogenannten Nasenbohrertests ergänzt werden.

In einem ersten Schritt würden 200.000 Kits geliefert, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Freitag.

Steigende Nachfrage an Antigen-Tests als Grund für Umstellung

Der Untersuchungsvorgang an den Stationen soll künftig bei den Nasenbohrertests von den Testwilligen selbst vorgenommen werden. Fachkräfte werden die Handhabung überprüfen, sind dann also nur noch zur Aufsicht an Ort und Stelle.