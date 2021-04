Niederösterreichs beste Köche gastieren im Joma in Wien

Drei Wochenenden lang kann sich Wien auf kulinarischen Besuch aus Niederösterreich freuen. Zwölf Spitzenköche mit insgesamt 993 Falstaff-Punkten sowie 26 Hauben servieren im Joma Gourmet-Streetfood.

Mit der Initiative "Stadt Land Genuss" kehrt die vielfach prämierte Haubenküche in den kulinarisch recht eintönigen Lockdown-Alltag ein. Niederösterreichs beste Köche geben ein pandemiekonformes Gastspiel und verwöhnen die Wiener mit Streetfood-Gerichten. Von 16. April bis 2. Mai 2021 wird das "Joma" am Hohen Markt, jeweils freitags bis sonntags, zur niederösterreichischen Genussbotschaft in der Bundeshauptstadt. Die Gastronomen Hans und Thomas Figlmüller verwandeln ihr Lokal in eine Streetkitchen, wo sich elf hochdekorierte Köche und ein preisgekrönter Patissier die Kochlöffel in die Hand geben.