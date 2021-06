Niederösterreicher verlor bei Fallschirmsprung das Bewusstsein

Ein Niederösterreicher stieß während eines Fallschirmsprunges am Donnerstag mit einem Kollegen zusammen und verlor das Bewusstsein. Der Schirm des 33-Jährigen öffnete sich automatisch in 300 Meter Höhe.

Ein 33-jähriger Fallschirmspringer aus Niederösterreich ist am Donnerstag in Dornbirn nach einem Unfall in der Luft bewusstlos auf dem Boden aufgeschlagen. Sein Schirm öffnete sich in etwa 300 Meter Höhe automatisch und bremste den freien Fall des Mannes vor dem Auftreffen auf dem festen Untergrund noch ab. Der 33-Jährige war zuvor mit einem Kollegen zusammengestoßen. Er wurde mit nicht näher bestimmten Verletzungen per Hubschrauber ins LKH Feldkirch eingeliefert.