Niederösterreicher fuhr in Laa an der Thaya 185 km/h

Ein Niederösterreicher ist am Sonntag im Bezirk Mistelbach um 85 km/h zu schnell gefahren. Laut Aussendung der Landespolizeidirektion NÖ registrierte man bei dem Mann im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen auf der LB 46 in Laa an der Thaya 185 km/h.

Die Beamten hielten den Fahrer an, er wird der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach angezeigt.

Raser in Niederösterreich gestoppt

Zwei weitere Raser sind bereits in der Nacht auf Sonntag in St. Pölten angehalten worden. Die Männer hatten ihre Autos auf der B 20 auf 132 bzw. 152 km/h bei erlaubtem Tempo 60 bzw. 70 beschleunigt, teilte die Polizei mit. Einem 31-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, ein 22-Jähriger hatte keine Lenkerberechtigung bei sich. Das Duo wurde angezeigt.