Niederösterreich: Wiener Alkolenker mit 3,5 Promille gestoppt

Wo andere sich kaum noch auf den Beinen halten können, stieg ein Wiener gestern im Bezirk Neunkirchen ins Auto. Mit 3,5 Promille zog ihn die Polizei aus dem Verkehr.

Ein stark betrunkener Pkw-Lenker ist am Freitagabend auf der Südautobahn (A2) im Gemeindegebiet von Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) gestoppt worden. Ein Alkotest beim Wiener ergab 3,5 Promille, berichtete die niederösterreichische Exekutive am Samstag in einer Aussendung.