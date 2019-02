Niederösterreich: Weltrekord im Eisschwimmen über 1000 Meter

Von Eisschwimmen spricht man nur, wenn die Wassertemperatur 5 Grad oder weniger erreicht. Bei der offenen österreichischen Meisterschaft in Altenwörth wurde dabei am Samstag sogar ein Weltrekord aufgestellt.

Der junge Niederländer, Sven Elfferich (17), holte sich in 11 Minuten 55 Sekunden und 40 Hundertstel den Weltrekord über 1000 Meter im 3,6 Grad warmen Pool in Altenwörth. Mit dieser Fabelzeit löste er den Bulgaren Petar Stoychev ab, der in Burghausen 2017 mit einer Zeit von 12 Minuten 15 Sekunden 87 Hundertstel Weltmeister wurde.