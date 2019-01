Niederösterreich: Vier verletzte Personen nach Frontalkollision zwischen Rettungsauto und Pkw

Mittwochabend wurden vier Personen bei einer Frontalkollision zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw in Niederösterreich verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw in Waidhofen an der Thaya sind am Mittwochabend laut Feuerwehr vier Personen verletzt worden. Die beiden Lenker, ein Sanitäter und die Patientin erlitten Blessuren. Sie wurden vom Roten Kreuz ins Landesklinikum der Bezirksstadt im Waldviertel transportiert. Die Feuerwehr barg die stark beschädigten Fahrzeuge.

Niederösterreich: Vier Personen bei Unfall verletzt

Der Rettungswagen war mit einer Patientin auf der B5 von Heidenreichstein Richtung Waidhofen an der Thaya unterwegs gewesen. In Dimling musste der Lenker des Transportfahrzeuges bremsen, weil ein Traktor Schnee räumte. Der Wagen kam auf der schneebedeckten Straße auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto, berichtete die FF Waidhofen an der Thaya in einer Aussendung.