Niederösterreich: Vier teils Schwerverletzte nach Überholmanöver

Freitagabend wurden vier Menschen bei einem PKW-Zusammenstoß in Droß im niederösterreichischen Bezirk Krems-Land verletzt.

Der 30-jährige Ungar aus dem Bezirk Gmünd soll beim Überholen über eine Sperrfläche gefahren und teilweise in den Gegenverkehrsbereich gekommen sein, teilte die Exekutive am Montag in einer Aussendung mit. Als er sein Auto aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges wieder nach rechts lenkte, kam es zur Kollision mit dem Pkw des 36-Jährigen, der ebenfalls Richtung Krems unterwegs war. Der 30-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" ins Wiener AKH geflogen, der 36-Jährige wurde von "Christophorus 15" in das Unfallkrankenhaus Meidling nach Wien transportiert. Der 53-Jährige und die Frau wurden ins Universitätsklinikum Krems gefahren.