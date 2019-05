Niederösterreich: Umgestürzter Pkw-Anhänger sorgte für Sperre der A4

In der Nacht auf Montag kam es zu einem Unfall auf der A4 in Niederösterreich. Deshalb war der Unfall-Abschnitt von 3.15 bis 4.50 Uhr gesperrt.

Ein Klein-Lkw ist in der Nacht auf Dienstag auf der Ostautobahn (A4) bei Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) auf den Anhänger eines vor ihm fahrenden Pkw aufgefahren. Das Gespann kam daraufhin nach Polizeiangaben ins Schleudern. Der Anhänger stürzte um, ein darauf angebrachtes Auto fiel auf die Fahrbahn. Die A4 war während der Aufräumarbeiten in Richtung Ungarn gesperrt.