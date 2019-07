Niederösterreich: Technischer Defekt sorgte für Ölspur

Am Dienstag wurde die Fahrradstreife der Polizei auf eine beginnende Ölspur in Maria Enzersdorf aufmerksam. Ein technischer Defekt eines Fharzeugs dürfte die Spur verursacht haben.

Eine Lenkerin war vor einem Supermarkt in der Hauptstraße über die Johannesstraße, In den Schnablern, der Johann Steinböck-Straße bis zum ÖAMTC-Stützpunkt in Brunn am Gebirge unterwegs. Ein technischer Defekt am Fahrzeug dürfte vermutlich für die Ölspur und den damit verbundenen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Maria Enzersdorf.