Niederösterreich: Streufahrzeug landete in Bachbett

In der Nacht auf Dienstag ist auf der L92 in Randegg, im niederösterreichischen Bezirk Scheibbs, ein Streufahrzeug in einem Bachbett gelandet. Grund dafür war laut Polizei wohl die Glätte.

Ereignet hatte sich der Unfall am Dienstag gegen 3.45 Uhr. Der Chauffeur aus dem Bezirk Amstetten machte danach auf sich aufmerksam, indem er die Hupe über längere Zeit hinweg betätigte. Anrainer hörten das Geräusch und setzten die Rettungskette in Gang. Der 54-Jährige wurde schließlich von Feuerwehrleuten aus dem Schwerfahrzeug befreit. Er erlitt Verletzungen und wurde in das Landesklinikum Amstetten gebracht.