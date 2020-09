Niederösterreich: Polizei sucht Bankomatkartendieb

Die Polizei Melk sucht einen Bankomatkartendieb, der Ende August die Karte einer 79-jährigen Dame gestohlen haben soll.

Ein bislang unbekannter Täter stahl am 24. August 2020, gegen 10.45 Uhr, die Bankomatkarte einer 79-Jährigen aus Salzburg, während diese Einkäufe in einem Supermarkt in Melk tätigte. Anschließend behob der bislang unbekannte Täter bei einer Bank in Melk einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.