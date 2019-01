Niederösterreich: ÖVP-Bundesrätin legt nach Alkohol-Unfall Mandat zurück

Nachdem die ÖVP-Bundesrätin Sandra Kern einen Unfall im alkoholisiertem Zustand verursacht hat, legt sie ihr Bundesratsmandat zurück.

Die niederösterreichische ÖVP-Bundesrätin Sandra Kern (46) zieht Konsequenzen aus einem von ihr in alkoholisiertem Zustand verursachten Unfall mit zwei Verletzten: Sie legt ihr Bundesratsmandat zurück und wird bei der Arbeiterkammerwahl Ende März nicht mehr antreten. Das teilte die niederösterreichische ÖAAB-Landesgeschäftsführerin Mittwochabend in einer Aussendung mit.

Sie habe am 28. Dezember “in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand” auf der Kremser Schnellstraße (S33) einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. “Ich habe einen schweren Fehler gemacht, den ich zutiefst bedauere, für den ich mich aufrichtig entschuldigen möchte”, so Kern in der Aussendung.