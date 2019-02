Niederösterreich: Mann flüchtete ohne Führerschein vor Polizei

Ein Niederösterreicher flüchtete am Montag im Bezirk Wiener Neustadt im Auto vor der Polizei. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln.

Ein 51-Jähriger hat sich am Montagnachmittag in Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt) in seinem Auto von der Polizei nicht stoppen lasen. Jetzt erwarten den Mann, der nach Angaben vom Dienstag keinen Führerschein besitzt, nicht weniger als 17 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft.