Niederösterreich: Lenker fährt mit Pkw in Auslage

Aus noch unbekannter Ursache ist in der Nacht auf Freitag ein Pkw-Lenker in Niederösterreich von der Straße abgekommen.

Ein Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Freitag mit seinem Auto in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) aus unbekannter Ursache links von der Straße abgekommen. Der Einheimische fuhr in der Folge laut Polizei über ein Metallgittertor und ein Verkehrszeichen und prallte mit dem Wagen gegen einen Telefonmasten aus Holz. Schlussendlich kam der Pkw in einer Geschäfts-Auslage zum Stehen.