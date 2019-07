Niederösterreich: "Lebensfreude" beim Kulturfest Traisental

Von 12. bis 21. Juli findet das Kulturfest Traisental in Niederösterreich statt. Bereits zum vierten Mal wird die "Lebensfreude" in den Mittelpunkt gestellt.

Das Kulturfest Traisental in Niederösterreich stellt heuer zum vierten Mal die "Lebensfreude" in den Mittelpunkt. Von 12. bis 21. Juli werden bei fünf Konzerten im Schloss Walpersdorf, im Stift Herzogenburg und in der Wallfahrtskirche Heiligenkreuz-Gutenbrunn Musik und Kabarett geboten.

Barock-Ensembles Bach Consort Wien eröffnet Veranstaltung

Eröffnet wird der Veranstaltungsreigen im Festsaal im Stift Herzogenburg von den Solisten des Barock-Ensembles Bach Consort Wien unter dem Motto "Wie Gott in Frankreich". Am 13. Juli präsentiert Selina Ott, die 2018 den ARD-Musikwettbewerb im Fach Trompete gewonnen hat, mit der Haydn Philharmonie in der Wallfahrtskirche Heiligenkreuz-Gutenbrunn Joseph Haydns bekanntestes Trompetenkonzert und zwei Sinfonien, darunter die "Paukenschlag-Sinfonie". Danach spielt vor der Kirche die Stifta Geigenmusi auf.

"Lebensfreude": Weitere Konzerte im Schloss Walpersdorf

Die weiteren drei Konzerte finden im Schloss Walpersdorf statt: Am 19. Juli heißt es "Silberne Saiten im Abendpurpur - Junges Podium", im Anschluss folgt das Unplugged-Konzert von The Groovecake Factory - jeweils mit dem Sänger Daniel Gutmann aus Herzogenburg. Einen Tag darauf trifft Klassik auf Komik - Angelika Kirchschlager, Alfred Dorfer und Julius Drake sind mit "Der Tod eines Pudels" zu Gast. Am 21. Juli findet eine Messfeier mit musikalischer Gestaltung in der Schlosskirche und anschließend ein Kammermusikkonzert als Abschlussmatinee statt.