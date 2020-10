Niederösterreich: Lager der französischen Armee aus 1805 entdeckt

In Felixdorf, im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt, ist ein Feldlager der französischen Armee aus 1805 entdeckt werden, vermutet man. Bei der Erprobung von Sensorentechniken am Rande eines militärischen Schießplatzes durch Mitarbeiter des Amtes für Rüstung und Wehrtechnik (ARWT) des Bundesheeres, des Ludwig-Boltzmann-Instituts sowie der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurden nicht nur wie geplant Kampfmittel, sondern auch die archäologischen Umrisse gefunden.

Das Bundesamt für Denkmalschutz sei umgehend informiert worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Grabungen haben einer Aussendung zufolge bereits in den vergangenen Tagen stattgefunden. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat den archäologischen Fund auf dem Übungsplatz im niederösterreichischen Steinfeld am Mittwochnachmittag gemeinsam mit Vertretern der französischen Botschaft besichtigt. Es handelt sich dem Ministerium zufolge um den bisher einzigen belegten Fall eines Feldlagers der "Grande Armée" in Österreich