Niederösterreich: Keine Verletzten bei Wohnhausbrand

Ein Wohnhausbrand im Bezirk Zwettl ist am Freitag noch einmal glimpflich ausgegangen. Zwar ist das Haus schwer beschädigt, verletzt wurde aber niemand.

Der Brand eines Wohnhauses in Grafenschlag im Bezirk Zwettl hat am Freitagnachmittag glimpflich geendet. Eine Frau und ihre Pflegerin brachten sich Medienberichten zufolge rechtzeitig in Sicherheit. Ein Verwandter der Bewohnerin hatte die Flammen im angrenzenden Schuppen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand.