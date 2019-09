Niederösterreich: Halle durch Brand zerstört

In der Nacht auf Sonntag ist in einer Halle in Rastenfeld ein Brand ausgebrochen. Zehn Feuerwehren waren im Einsatz.

In einer Halle in Rastenfeld (Bezirk Krems-Land) ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand ausgebrochen. Zehn Feuerwehren mit 14 Fahrzeugen und 123 Mitgliedern rückten zu den Löscharbeiten aus. Das Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes wurde zerstört, der Einsatz dauerte bis Sonntagnachmittag an. Verletzt wurde niemand, berichtete das Bezirkskommando Krems in einer Aussendung.

Niederösterreich: Halle stand in Vollbrand

Gegen 2.30 Uhr hatten mehrere Anrufer den Brand im Ortsteil Niedergrünbach gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Objekt bereits in Vollbrand. Personen oder Tiere befanden sich nicht in dem Gebäude. Die Löscharbeiten gestalteten sich der Aussendung zufolge schwierig, auch ein Hubrettungsgerät kam zum Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden.