Niederösterreich freut sich über gute Luftqualität

In Niederösterreich wird die Luftqualität an 46 Messstellen rund um die Uhr überwacht. Sowohl eine aktuelle Bilanz als auch der langfristige Trend sind positiv.

Positiver Trend zieht sich durch



"Saubere Luft steht für Lebensqualität und ist wichtig für unsere Gesundheit. Deshalb ist es sehr erfreulich, dass wir für das Jahr 2019 wieder eine positive Feinstaubbilanz ziehen können. Die Maßnahmen der letzten Jahre greifen, die Werte sinken immer weiter. Dieser Trend soll sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen", so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

"In den letzten sieben Jahren kam es zu keinen Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte. Der Grenzwert für den Jahresmittelwert wurde in Niederösterreich ohnehin noch nie überschritten", so Pernkopf. Auch langjährige Trends zeigen, dass sich die Luftqualität ständig verbessert. Der durchschnittliche jährliche Feinstaub-Immissionswert ist seit 2005 um 40 Prozent gesunken. Diese positive Entwicklung setzte sich im ersten Halbjahr 2020 fort. "Wir alle können einen Beitrag leisten, damit das so bleibt. Bei kurzen Wegen aufs Auto verzichten und aufs Rad umsteigen und in der Region einkaufen - so können lange Transportwege vermieden werden und unsere heimische Wirtschaft profitiert auch", sagt der LH-Stellvertreter.