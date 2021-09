Niederösterreich: FPÖ-Petition zum Bau der S34

Die FPÖ sprach sich am Freitag erneut für den Bau der Traisental Schnellstraße (S34) aus. FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker brachte dazu eine Petition ein.

Die Freiheitlichen haben sich am Freitag in einer Pressekonferenz erneut für den Bau der Traisental Schnellstraße (S34) ausgesprochen. FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker hat dazu eine parlamentarische Petition unter dem Titel "JA zur Traisental Schnellstraße S34 und B334" eingebracht. Die FPÖ Niederösterreich kündigte einen Resolutionsantrag im Landtag zum sofortigen Bau der S34 an.