Niederösterreich: Fahrerflüchtiger Autolenker aufgegriffen

In Niederösterreich konnte Freitagfrüh ein junger Mann aufgegriffen werden, nachdem er Fahrerflucht begangen hatte.

Niederösterreich: Fahrerflüchtiger Autolenker hatte Drogen konsumiert

Laut Polizei hatte der 27-Jährige kurz nach 8.00 Uhr auf der B17 in Eggendorf trotz beschildertem Verbots und Sperrlinie mit seinem Auto eine aus mehreren Pkw und einem Reisebus bestehende Kolonne überholt. In einer unübersichtlichen Kurve sei ihm der 33-Jährige entgegengekommen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, habe der Mann sein Fahrzeug nach rechts in den Straßengraben verrissen. Er blieb unverletzt, am Pkw entstand jedoch erheblicher Sachschaden.