Niederösterreich: Drei Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und drei Fußgänger. Die drei Fußgänger wurden dabei schwer verletzt.

Drei Fußgänger sind am Freitagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines Steirers in Sonntagberg (Bezirk Amstetten) schwer verletzt worden. Eine 29-jährige Frau und eine Zwölfjährige wurden von zwei Notarzthubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Ein 30-Jähriger wurde ins Landesklinikum Amstetten gefahren, teilte die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung mit.