Niederösterreich: Der Sommer im Cinema Paradiso Open Air Kino

Von 4. Juli bis 1. September wird beim Cinema Paradiso der Saal unter dem Sternenhimmel eröffnet. Gezeigt werden Premieren, Publikumslieblinge und Kultfilme.

Beim "Cinema Paradiso Open Air Kino am Rathausplatz" gibt es von 4. Juli bis 1. September am Rathausplatz in St. Pölten exklusive Filmpremieren und vieles mehr.

Premieren und Mitsingkino beim Cinema Paradiso Open Air Kino



Direkt vor dem Kino bietet das Cinema Paradios im barocken Ambiente des Rathausplatzes in St. Pölten ein besonderes Filmprogramm. Täglich gibt es Kinogenuss - und das ganze 59 Spieltage lang. Doch nicht nur nationale und internationale Filme feiern eine Premiere im Kinosaal unter dem Sternenhimmel. Heuer findet das Mitsingkino von Villa Valium sogar zwei Mal statt. Zur Eröffnung wird am 4. Juli der Klassiker "Mamma Mia!" gezeigt, am 8. August geht es dann mit "Mamma Mia! Here we go again" weiter.

Live-Musik und eine Multimedia-Show gibt es mit dem Weltreisenden und Guiness-Buch-Rekordhalter Sepp Kaiser und der HO-Pi Percussion Group. Dazu gibt es Programmkino-Klassiker, die größten Publikumslieblinge und das 9. Bergfilmfestival St. Pölten. Das Cinema Paradiso bringt mehr als zehn neue Kinofilme bereits vor dem Start als exklusive Preview ins Open Air Kino.

400 Sitzplätze beim Open Air Kino in Niederösterreich

Im Cinema Paradiso Open Air Kino werden mehr als 400 Sitzplätze angeboten. Außerdem bietet die Cinema Bar kühle Erfrischungen an. Neben dem Open Air Kino geht auch das Sommerfestival von "insBesondere Innenstadt St. Pölten" von 4. Juli bis 11- August über die Bühne. Der Eintritt kostet 8,50 Euro, mit Cinema Paradiso Card 7,80 Euro. „Mamma Mia!“ + “Mamma Mia! Here We go Again” und der Multimedia Vortrag von Sepp Kaiser kosten 15 Euro. Mit der Cineama Paradiso Card 13 Euro. Filmbeginn ist immer bei Einbruch der Dunkelheit, bei Schlechtwetter werden die Filme im Kino ab zirka 21.30 Uhr gezeigt.

Das gesamte Programm des Open Air Kino am Rathausplatz im Überblick:

04.07.19, 21.00 Mitsingkino: Mamma Mia!

05.07.19, 21.15 Love Machine

06.07.19, 21.15 Bohemian Rhapsody

07.07.19, 21.15 Prem: Das Haus am Meer

09.07.19, 21.15 Ein Gauner und Gentleman

10.07.19, 21.15 Premiere: Rebellinnen

11.07.19, 21.15 Preview: Yesterday

12.07.19, 21.15 Monsieur Claude 2

13.07.19, 21.15 Rocketman

14.07.19, 21.15 Book Club

15.07.19, 21.15 The Dead Don‘t Die

16.07.19, 21.15 Preview: Edie

17.07.19, 21.15 Premiere: Ausgeflogen

18.07.19, 21.15 The Big Lebowski OmU

19.07.19, 21.15 A Star is Born

20.07.19, 21.15 Womit haben wir das verdient?

21.07.19, 21.15 Astrid

22.07.19, 21.00 The Mule

23.07.19, 21.00 Weil du nur einmal lebst

24.07.19, 21.00 Frau des Nobelpreisträgers

25.07.19, 21.00 Sepp Kaiser + HO-Pi Percussion Group – Multimedia-Vortrag

26.07.19, 21.00 Love Machine

27.07.19, 21.00 Green Book

28.07.19, 21.00 Der Vorname

29.07.19, 21.00 Can You Ever Forgive Me?

30.07.19, 21.00 Der Klavierspieler vom Gare du Nord

31.07.19, 21.00 Premiere: Nonna Mia!

01.08.19, 21.00 European Outdoor Film Festival

02.08.19, 21.00 Bohemian Rhapsody

03.08.19, 21.00 100 Dinge

04.08.19, 21.00 Mary Poppins‘ Rückkehr

05.08.19, 20.45 BlacKkKlansman

06.08.19, 20.45 Anderswo. Allein in Afrika

07.08.19, 20.45 Premiere: Und wer nimmt den Hund?

08.08.19, 20.45 Mitsingkino: Mamma Mia! Here We Go Again!

09.08.19, 20.45 Premiere: Der unverhoffte Charme des Geldes

10.08.19, 20.45 Rocketman

11.08.19, 20.45 Der Junge muss an die fr. Luft

12.08.19, 20.30 Der Trafikant

13.08.19, 20.30 The Sisters Brothers

14.08.19, 20.30 Womit haben wir das verdient

15.08.19, 20.30 Preview: Once Upon a Time... in Hollywood

16.08.19, 20.30 Yesterday

17.08.19, 20.30 Once Upon a Time... in Hollywood

18.08.19, 20.30 Der König der Löwen

19.08.19, 20.15 Gegen den Strom

20.08.19, 20.15 Free Solo

21.08.19, 20.15 Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein

22.08.19, 20.15 Premiere: Das Zweite Leben des Monsieur Alain

23.08.19, 20.15 Monsieur Claude 2

24.08.19, 20.15 Mamma Mia! Here We Go Again!

25.08.19, 20.15 Die Berufung

26.08.19, 20.00 The Guilty

27.08.19, 20.00 Leave no Trace OmU

28.08.19, 20.00 Murer – Anatomie eines Prozesses

29.08.19, 20.00 La La Land

30.08.19, 20.00 Once Upon a Time... in Hollywood

31.08.19, 20.00 Bohemian Rhapsody

01.09.19, 20.00 Cinema Paradiso