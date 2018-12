Niederösterreich: Betrunkener verursacht Unfall-Serie

In der Nacht auf Samstag verursachte ein 25-jähriger Pkw-Fahrer gleich mehrere Unfälle. Unter anderem wurden dabei zwei Personen verletzt.

Mehrere Unfälle in Serie hat ein 25-jähriger Pkw-Lenker in der Nacht auf Samstag in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) verursacht. Der Einheimische prallte unter anderem gegen ein entgegenkommendes Auto, in dem zwei Personen verletzt wurden. Angehalten wurde der zu Fuß flüchtende Mann auf einem Gehweg, ein Test ergab einen Atemalkoholgehalt von 1,8 Promille, berichtete die Polizei am Montag.