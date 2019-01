Niederösterreich: 45-Jähriger lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Am Dienstag kam es in Niederösterreich zu einer Verfolgungsjagd. Ein Mann war wegen Laserblockern im Auto angehalten wurde, bei der Amtshandlung trat er schließlich die Flucht an.

Ein 45-Jähriger ist am Dienstag bei einer Polizeikontrolle im Bezirk Mistelbach davongerast und hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Exekutive geliefert. Der israelische Staatsbürger war wegen Laserblockern im Auto angehalten worden, die Geräte wurden vorläufig beschlagnahmt. Während der Amtshandlung flüchtete er und fuhr laut Polizei mit teilweise über 200 km/h davon. Erst ein Stau stoppte ihn.

Mann war mit Laserblockern unterwegs Die Autobahnpolizei hatte den Pkw mit tschechischem Kennzeichen um 16.15 Uhr bei Kontrollen mit Schwerpunkt Laserblocker auf der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) bemerkt. Die Polizisten hielten den Wagen auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei fielen den Beamten zwei eingebaute Laserblocker auf, die auf dem Parkplatz der Raststation Hochleithen vorläufig beschlagnahmt wurden. Auch die hintere Kennzeichentafel und Zulassungsschein wurden abgenommen. Der Lenker war nach Polizeieingaben uneinsichtig und wollte keine Sicherheitsleistung bezahlen. Um 16.50 Uhr lief der Mann schließlich zu seinem Pkw und fuhr davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Niederösterreich: Mann rast nach Kontrolle davon Der 45-Jährige fuhr auf der LB7 Richtung Kollnbrunn, einem Teil von Bad Pirawarth, mit weit überhöhter Geschwindigkeit – laut Polizei vermutlich bis zu 200 km/h – und führte mehrere riskante Überholmanöver durch, um die Beamten abzuhängen. Durch das Ortsgebiet von Gaweinstal dürfte der Mann mit bis zu 100 km/h gerast sein, bevor er Richtung Brünn auf die A5 gelangte. Die Beamten fuhren mit Tempo 220 hinterher, trotzdem wurde der Abstand zum 45-Jährigen größer. Auf dem Pannenstreifen wollte er an einem Stau vorbeifahren. Da die anderen Fahrzeuge jedoch dorthin auswichen, um dem Streifenwagen mit Folgetonhorn und Blaulicht Platz zu machen, wurde der Mann gestoppt.