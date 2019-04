Nicht nur Kritik: Donnerstagsdemo will auch Alternativen zeigen

Seit Oktober wird einmal wöchentlich gegen die Bundesregierung demonstriert. Bei der Bilanz wurde nun bekannt gegeben, dass nicht nur kritisiert wird, sondern auch Alternativen geboten werden.

Donnerstagsdemo: Seit 4. Oktober 2018 wieder wöchentlich

Am 4. Oktober 2018 war der Startschuss der Donnerstagsdemos gegen die türkis-blaue Regierung. Die Organisatoren knüpften damit an eine Tradition aus dem Jahr 2000 an. Auch damals gingen jeden Donnerstag Kritiker der schwarz-blauen Bundesregierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel auf die Straße. Mit einer wöchentlichen Rücktrittsaufforderung an die Bundesregierung. Das Konzept der heutigen Donnerstagsdemos unterscheidet sich davon. Die Organisatoren wollen nicht nur die Regierung kritisieren, sondern auch verschiedenen gesellschaftlichen Initiativen eine Bühne geben. “Wir engagieren uns Seite an Seite mit ‘Fridays for Future’ (Anm. der Schülerbewegung gegen die Klimakrise), feministischen und antirassistischen Initiativen und allen, die für einen gesellschaftlichen Wandel eintreten”, sagte Moser. Mitorganisatorin Laura Holzinger-Sahan stimmte mit ein: “Es geht uns nicht nur darum, die rassistische Politik zu kritisieren, sondern wir wollen den jetzigen Verhältnissen unseren Gesellschaftsentwurf entgegensetzen.”