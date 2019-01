"Nicht direkt perfekt": Nicole Jäger im Theater Akzent in Wien

Am 2. April zeigt Nicole Jäger ihr Programm "Nicht direkt perfekt" im Theater Akzent. Vienna.at verlost 1x2 Tickets für die Vorstellung in Wien um 19.30 Uhr.

Ihr erstes Buch “Die Fettlöserin” war ein Bestseller, mit ihrem Comedy-Programm “Ich darf das, ich bin selber dick” entdeckte sie anschließend auch noch die Liebe zur Bühne. Bei ihrem zweiten Live-Programm und dem gleichnamigen Buch “Nicht direkt perfekt” spricht sie nun über die Facetten der Weiblichkeit und bricht sämtliche Tabus. So auch am 2. April im Theater Akzent in Wien.