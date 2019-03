Nicht ausreichend sichtbar: VKI vergibt schlechte Noten für Schultaschen

Ein VKI-Test zeigt, dass 12 von 22 Schultaschen Kinder am Schulweg bei Dunkelheit bzw. Tageslicht nicht ausreichend sichtbar machen.

In der kalten Jahreszeit beginnt der Schulweg für viele Kinder in der Dunkelheit. Doch nicht nur im Dunkeln, sondern auch bei Tageslicht sollten Schultaschen dafür sorgen, dass Kinder von anderen Verkehrsteilnehmern gut gesehen werden. In diesen Punkten versagt die Mehrheit der aktuell getesteten Schultaschen.