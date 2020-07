Nicht alle Hunde arbeiten gleich gerne mit Menschen zusammen

Manche Hunde arbeiten lieber mit Menschen zusammen als andere. Wiener Forscher haben herausgefunden, dass das an ihren Genen liegt.

Ob Hunde gerne und ausdauernd mit Menschen zusammenarbeiten, steckt wohl in ihren Genen, fanden Wiener Forscher heraus. Hunderassen, die dafür gezüchtet wurden, bestimmte Aufgaben in Kooperation mit Menschen zu erledigen, tun dies selbst ohne Belohnung länger als solche, die für eigenständiges Arbeiten bekannt sind. Die Studie erschien im Fachjournal "Plos One".