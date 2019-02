nICEage 2019: Vote für deine Stadt & hol dir gratis KINDER Ice Cream

Der Sommer lässt zwar noch auf sich warten, doch KINDER sorgt bereits jetzt für Spaß, Freude und Eisglück beim #nICEage 2019. Ob es die gratis Verkostung in Wien, Burgenland oder einem anderem Bundesland geben wird, werden die Fans entscheiden.

Social Media-Voting: Wo werden die KINDER Eistruhen aufgehen?

Wo die KINDER Eistruhen und somit das #nICEage am 13., 14., und 15. Februar 2019 voll mit KINDER BUENO Ice Cream Bar und der Limited Edition KINDER JOY Ice Cream – gratis, so lang der Vorrat reicht – aufgehen sollen, entscheiden die Eis-Fans via Facebook und Instagram. Dort können die Fans das Bild ihres Bundeslandes liken, kommentieren und sharen und so die Ice Cream Truhen in ihre Metropole holen.