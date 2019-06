NHM Wien: "International Asteroid Day" am 30. Juni

Am 29. Juni feiert der Astroid Day seinen fünften Jahrestag. Von den Vereinten Nationen wurde dieser Tag zum weltweiten Bildungstag erklärt, an dem über Asteroiden aufgeklärt werden soll.

Asteroiden könnten bei Ursprung des Lebens eine Rolle spielen



Täglich fallen rund 100 Tonnen extraterrestrisches Material auf die Erde. Das geschieht zumeist in Form von Staub, in manchen Fällen auch in Form größerer Fragmente. Die meisten Meteoriten sind Bruchstücke von Asteroiden, nur wenige stammen von anderen Planeten oder dem Mond. Der Chelyabinsk-Meteorit ist einer der prominentesten Fälle der jüngsten Vergangenheit. Am 15. Februar 2013 explodierte dieser über Russland. Im Saal 5 des NHM Wien wird ein 387 Gramm schweres Stück davon zu sehen sein.

NHM: Seltene "kohlige Chondrite" zu sehen



Die Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museum Wien ist nicht nur die älteste, sondern auch die größte Meteoriten-Schausammlung der Welt, in der sich seit der Eröffnung zum Asteroid Day 2018 via Radar-Station Meteorschauer live visuell und akustisch beobachten lassen. Unter anderem beherbert die Sammlung die seltenen, rund 4,5 Milliarden alten, sogenannten kohligen Chondrite. Nur 3,5 Prozent der weltweit zirka 68.500 klassifizierten Meteoriten und nur 46 beobachtete Fälle entfallen auf diese seltene Meteoritengruppe. Das NHM hat insgesamt 118 verschiedene Vertreter davon in seiner Sammlung. Am 30. Juni werden zwei Vertreter dieser Meteoritengruppe - Allende und Murchison - im Fokus stehen. Der Fall dieser zwei Meteoriten ist nämlich 2019 genau 50 Jahre her.