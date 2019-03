NHM Wien: Buntes Programm in den Osterferien

In den Osterferien dreht sich im Naturhistorischen Museum in Wien von 13. bis 22. April alles rund um das Ei. Hier mehr zum Programm erfahren.

Bei einer Bastelstation können die gefundenen Papier-Eier in einem Sammelbogen den richtigen Tierarten zugeordnet und angemalt werden. Am Ei-Infostand stellen fachkundige Betreuer verschiedene Ei-Typen und Eier legende Tiere vor und zeigen an einem Modell, wie in einem Huhn ein Ei entsteht. Engagierte Besucher können auch selbst Experimente mit Hühnereiern machen und feststellen, ob ein Ei frisch oder alt, hart gekocht oder roh ist. An einem aufgeschlagenen Ei wird gezeigt, wie ein Ei aufgebaut ist, und was das Küken so alles braucht.