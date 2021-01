NFL: Hard Rock Cafe liefert Menü für das "Big Game"

Am 7. Februar findet das Superbowl "Big Game" statt. Corona-bedingt liefert das Hard Rock Cafe heuer das richtige Menü zum Touchdown bis 1:00 Uhr früh.

Der erste Sonntag im Februar gehört für Fans von Tom Brady & Co. weltweit zu den Highlights des Jahres, wenn die zwei besten Teams der National Football League im American Football aufeinandertreffen. Ausgetragen wird das „Big Game“ am Sonntag, den 7. Februar 2021, in Florida.