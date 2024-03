Newroz-Fest: Demo legt Wiener City am Mittwoch lahm

Die kurdische Gemeinschaft in Wien feiert am Mittwochabend das traditionelle Newroz-Fest mit einer Demonstration in der Innenstadt. Der ÖAMTC informiert über Sperren und Verkehrsbehinderungen, insbesondere am Ring.

Das kurdische Newroz-Fest wird am Vorabend des 21. März gefeiert und läutet sowohl das kurdische Neujahr als auch den Frühlingsbeginn ein. Im Zuge dessen zieht am Mittwochabend, den 20. März, ein Demo-Zug durch die Wiener Innenstadt. Ab etwa 19.00 Uhr müssen Verkehrsteilnehmer laut ÖAMTC mit Staus rechnen. Zu dieser Zeit wird der Ring zwischen Oper und Universität gesperrt werden.

Kurdisches Neujahrs- und Frühlingsfest: Ringsperre wegen Demo in Wien

Staus und Zeitverluste sind auf folgenden Straßenzügen einzuplanen: Auf Lothringerstraße und Zweierlinie zwischen Schwarzenbergplatz und Landesgerichtsstraße, Linke Wienzeile sowie den Zufahrten zum Ring. Der ÖAMTC empfiehlt, großräumig auszuweichen.

Das Neujahrsfest Newruz (oder Nouruz), dessen Wurzeln in der persischen Kultur liegt, wird weltweit von über 300 Millionen Menschen, darunter auf der Balkanhalbinsel, im Schwarzmeerraum, im Kaukasus, in Zentralasien und dem Nahen Osten, zelebriert. Es findet jedes Jahr am 20. oder 21. März statt und sein Start variiert je nach dem Zeitpunkt der Tagundnachtgleiche.